Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по числу матчей в НХЛ

В матче против «Каролины Харрикейнз», завершившемся со счётом 5:4 в пользу «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин достиг нового исторического рубежа, проведя свою 1488-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат позволил ему обойти легендарного Уэйна Гретцки (1487 игр) и подняться на 26-ю строчку в списке рекордсменов лиги по количеству сыгранных матчей.