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Регион
11 апреля, 03:30

Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки по числу матчей в НХЛ

Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals

Александр Овечкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / capitals

В матче против «Каролины Харрикейнз», завершившемся со счётом 5:4 в пользу «Вашингтон Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин достиг нового исторического рубежа, проведя свою 1488-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат позволил ему обойти легендарного Уэйна Гретцки (1487 игр) и подняться на 26-ю строчку в списке рекордсменов лиги по количеству сыгранных матчей.

Кроме того, в этой встрече Овечкин отдал голевую передачу. На его счету уже 70 (42+28) очков в 62 проведённых матчах в этом сезоне.

Овечкин отдал голевую передачу в матче против «Каролины Харрикейнз». Видео © Х / Washington Capitals

Перед началом встречи состоялась торжественная церемония чествования российского хоккеиста, посвящённая его недавнему достижению — 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, превзойдя рекорд Гретцки (894 гола). В знак признания этого выдающегося достижения капитану «Кэпиталз» была вручена памятная золотая клюшка.

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Артём Гапоненко
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