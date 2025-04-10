Александр Овечкин
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Регион
10 апреля, 13:24

«Гордость для всей России»: Министр спорта восхищён эпохальным рекордом Овечкина

Дегтярёв: Снайперским рекордом Александра Овечкина гордится вся Россия

Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksandrovechkinofficial

Обложка © © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / aleksandrovechkinofficial

Рекордом результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ может гордиться вся страна. Об этом сообщил Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв во время круглого стола Экспертного института социальных исследований, главной темой которого на этот раз стала «Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян».

«Тема российской мечты — важнейшая часть нашего культурного кода, и спорт — часть этого культурного кода. Приведу в пример наши победы: с 1896 года мы завоевали более 1800 медалей на Олимпийских играх, 14 раз наша страна возглавляла неофициальный медальный зачёт. Ну и привычка всегда болеть за наших, за Россию, она у нас в крови», — сказал Дегтярёв.

По его словам, именно это породило в обществе такую реакцию на достижение Овечкина. Многие бурчат о том, что негоже российскому спортсмену играть за океаном, в США. Однако он — русский человек, и всегда об этом помнит.

Во конце своей речи после исторического достижения Овечкин благодарил всех хоккейных фанатов. Отдельно он упомянул своих соотечественников, сказав: «Русские, мы сделали это!». Это лучше всего характеризует российского хоккеиста, отметил министр.

Народ в России гордится каждым рекордом наших спортсменов в любых первенствах. И напротив, людям становится горько, если воспитанные в РФ спортсмены начинают выступать под другим флагом.

Александр Овечкин номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи»
Александр Овечкин номинирован на премию «Билл Мастертон Трофи»

Александр Овечкин, вероятно, является лучшим хоккеистом своего поколения. Превзойдя «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, он перешёл в статус абсолютной легенды спорта. Теперь каждая заброшенная им шайба устанавливает новую планку, за которой будут ещё долго гнаться молодые и голодные спортсмены. Это эпохальное событие в мире хоккея отметил президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, назвавший Ови «великим».

Владимир Озеров
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