«Гордость для всей России»: Министр спорта восхищён эпохальным рекордом Овечкина
Дегтярёв: Снайперским рекордом Александра Овечкина гордится вся Россия
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Рекордом результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ может гордиться вся страна. Об этом сообщил Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв во время круглого стола Экспертного института социальных исследований, главной темой которого на этот раз стала «Российская мечта: стремление к высоким достижениям как часть культурного кода россиян».
«Тема российской мечты — важнейшая часть нашего культурного кода, и спорт — часть этого культурного кода. Приведу в пример наши победы: с 1896 года мы завоевали более 1800 медалей на Олимпийских играх, 14 раз наша страна возглавляла неофициальный медальный зачёт. Ну и привычка всегда болеть за наших, за Россию, она у нас в крови», — сказал Дегтярёв.
По его словам, именно это породило в обществе такую реакцию на достижение Овечкина. Многие бурчат о том, что негоже российскому спортсмену играть за океаном, в США. Однако он — русский человек, и всегда об этом помнит.
Во конце своей речи после исторического достижения Овечкин благодарил всех хоккейных фанатов. Отдельно он упомянул своих соотечественников, сказав: «Русские, мы сделали это!». Это лучше всего характеризует российского хоккеиста, отметил министр.
Народ в России гордится каждым рекордом наших спортсменов в любых первенствах. И напротив, людям становится горько, если воспитанные в РФ спортсмены начинают выступать под другим флагом.
Александр Овечкин, вероятно, является лучшим хоккеистом своего поколения. Превзойдя «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, он перешёл в статус абсолютной легенды спорта. Теперь каждая заброшенная им шайба устанавливает новую планку, за которой будут ещё долго гнаться молодые и голодные спортсмены. Это эпохальное событие в мире хоккея отметил президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп, назвавший Ови «великим».