Суд в Лондоне 11 апреля вынесет приговор экс-главе Севастополя Овсянникову

11 апреля в Лондоне будет оглашён вердикт в отношении Дмитрия Овсянникова, ранее занимавшего пост губернатора Севастополя. По информации РИА «Новости», заседание начнётся в 12:00 по московскому времени и продлится около трёх часов.

Накануне, 10 апреля, Королевский суд Саутуорка признал Овсянникова виновным в нарушении санкционного режима, а также во владении имуществом, полученным незаконным путём. Его младшего брата, Алексея Овсянникова, также осудили за содействие в обходе санкций. При этом супругу экс-губернатора Екатерину Овсянникову оправдали по аналогичным обвинениям.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Овсянников был арестован в феврале 2024 года после того, как британские правоохранители обнаружили у него крупную сумму наличных. Однако вскоре его отпустили под залог. Стоит отметить, что он находится под британскими санкциями с 2017 года, что запрещает ему проводить любые финансовые операции в стране. Кроме того, обвинение утверждает, что в январе 2023 года Овсянников получил британский паспорт, используя ложные сведения для открытия банковского счёта.