Подходят и женщинам и мужчинам: Модельер дал советы по выбору нарядов из кожи
Модельер Бухинник: Вещи из кожи имеют все шансы стать трендом сезона
Влюблённая пара прочитала советы от модельера на Life.ru и выбрала модные наряды из кожи. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Вещи из кожи в этом сезоне имеют все шансы стать трендом. Женщины ощущают себя более уверенными и раскрепощенными в такой одежде, что подтверждают психологи. Поэтому кожаные предметы гардероба не выйдут из моды, полагает модельер Владимир Бухинник.
По его словам, из этого материала шьют брючные костюмы, платья-футляры, объёмные брюки, жакеты с драпировками и юбки-карго. Также в коллекциях можно увидеть двубортные тренчи, комбинезоны с молнией, экстравагантные боди и блузы с застёжкой на спине. Не забыты и традиционные Т-шоты, асимметричные топы и кожаные пелерины.
Среди женских курток сезона выделяются удлиненные анораки на кнопках с необычным кроем рукава, короткие куртки-болеро с романтической драпировкой и глубокими вырезами, куртки-косухи с пуговицами и модели с большими воротниками. При этом цветовая палитра разнообразна: для любителей спокойных оттенков предлагаются серый, бежевый и оливковый. Из ярких красок можно выбрать огненно-красный или ярко-лазурный. Для тех, кто предпочитает пастельные тона, актуальны бледно-розовый и разбелённый жёлтый.
«Для придания коже эффектности ее искусственно состаривают, создают формованные поверхности с рельефными рисунками, принтуют под питона, теснят под крокодила, густо перфорируют, что придает ей прозрачности, а также инкрустируют кожей различных цветов», — цитирует дизайнера телеканал «Санкт-Петербург».
Мужчинам он рекомендовал носить комфортные шорты-карго и комплекты с кожаными футболками. В моде также лонгсливы с винтажными эффектами и костюмы джинсового кроя с яркими отделочными строчками. Оригинальные куртки можно дополнить плечевыми сумками.
Ранее в столице прошла Четвёртая Московская неделя моды, которая собрала более 200 дизайнеров со всего мира. Однако на фоне ухода западных брендов особый акцент был сделан на отечественную продукцию. Для гостей были представлены более 180 брендов из 27 российских регионов.