Подходят и женщинам и мужчинам: Модельер дал советы по выбору нарядов из кожи

Вещи из кожи в этом сезоне имеют все шансы стать трендом. Женщины ощущают себя более уверенными и раскрепощенными в такой одежде, что подтверждают психологи. Поэтому кожаные предметы гардероба не выйдут из моды, полагает модельер Владимир Бухинник.

По его словам, из этого материала шьют брючные костюмы, платья-футляры, объёмные брюки, жакеты с драпировками и юбки-карго. Также в коллекциях можно увидеть двубортные тренчи, комбинезоны с молнией, экстравагантные боди и блузы с застёжкой на спине. Не забыты и традиционные Т-шоты, асимметричные топы и кожаные пелерины.

Среди женских курток сезона выделяются удлиненные анораки на кнопках с необычным кроем рукава, короткие куртки-болеро с романтической драпировкой и глубокими вырезами, куртки-косухи с пуговицами и модели с большими воротниками. При этом цветовая палитра разнообразна: для любителей спокойных оттенков предлагаются серый, бежевый и оливковый. Из ярких красок можно выбрать огненно-красный или ярко-лазурный. Для тех, кто предпочитает пастельные тона, актуальны бледно-розовый и разбелённый жёлтый.

«Для придания коже эффектности ее искусственно состаривают, создают формованные поверхности с рельефными рисунками, принтуют под питона, теснят под крокодила, густо перфорируют, что придает ей прозрачности, а также инкрустируют кожей различных цветов», — цитирует дизайнера телеканал «Санкт-Петербург».

Мужчинам он рекомендовал носить комфортные шорты-карго и комплекты с кожаными футболками. В моде также лонгсливы с винтажными эффектами и костюмы джинсового кроя с яркими отделочными строчками. Оригинальные куртки можно дополнить плечевыми сумками.