Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 07:34

Суд Москвы подтвердил новый штраф для Собчак и раскрыл сумму

Ксения Собчак. Обложка © Telegram / Собчак

Ксения Собчак. Обложка © Telegram / Собчак

В Москве суд признал телеведущую и блогершу Ксению Собчак виновной в неуплате штрафа, её привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции, не уточнив, какой именно штраф не выплатила журналистка.

«[Суд] признал Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сказано в тексте.

Квартиры на миллиарды и сумки на миллионы: как в разгар СВО прожигает жизнь Ксения Собчак
Квартиры на миллиарды и сумки на миллионы: как в разгар СВО прожигает жизнь Ксения Собчак

Как уже писал Life.ru Собчак нарвалась на новый штраф за неуплату старого. Предположительно, предыдущий штраф связан с бизнесом блогерши. В марте компанию «Манила», принадлежащую ресторатору Антону Пинскому и Собчак, обязали выплатить 1 миллион рублей за использование чужого товарного знака. Речь идёт об использовании названия VETER в ресторане. С компании также взыскали госпошлину и штраф за каждый день просрочки исполнения решения.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ксения Собчак
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar