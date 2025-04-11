Суд Москвы подтвердил новый штраф для Собчак и раскрыл сумму

В Москве суд признал телеведущую и блогершу Ксению Собчак виновной в неуплате штрафа, её привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции, не уточнив, какой именно штраф не выплатила журналистка.

«[Суд] признал Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сказано в тексте.