Суд Москвы подтвердил новый штраф для Собчак и раскрыл сумму
Ксения Собчак. Обложка © Telegram / Собчак
В Москве суд признал телеведущую и блогершу Ксению Собчак виновной в неуплате штрафа, её привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции, не уточнив, какой именно штраф не выплатила журналистка.
«[Суд] признал Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Судом назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сказано в тексте.
Как уже писал Life.ru Собчак нарвалась на новый штраф за неуплату старого. Предположительно, предыдущий штраф связан с бизнесом блогерши. В марте компанию «Манила», принадлежащую ресторатору Антону Пинскому и Собчак, обязали выплатить 1 миллион рублей за использование чужого товарного знака. Речь идёт об использовании названия VETER в ресторане. С компании также взыскали госпошлину и штраф за каждый день просрочки исполнения решения.