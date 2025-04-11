Российский военнослужащий с позывным «Лега» поделился ужасными подробностями о пытках, которые он пережил в плену. Его рассказ был опубликован в Telegram-канале Максима Григорьева, председателя Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и члена Общественной палаты РФ.

По словам военнослужащего, он сначала попал в руки бойцов «Правого сектора»*, где его и других пленных заставляли петь песни о Бандере. Тех, кто отказывался, жестоко наказывали сотрудники украинской контрразведки выбили ему все зубы с левой стороны. В конечном итоге наш военный оказался в следственном изоляторе в Киеве.

«В киевском СИЗО украинский хирург вместе с медсестрой проводил операцию на моей ноге без обезболивания. Меня удерживали пятеро, а из полотенца сделали кляп — я едва не перегрыз его от боли. Каждая перевязка была настоящей пыткой. Все это происходило без наркоза», — поделился он своими переживаниями.

А ранее переживший плен «Азова»* российский боец рассказал о жестоких пытках. Свою ненависть военнослужащие нацбатальона к русским не скрывали и часто упоминали, что Крым «украинский», при этом «хвастались» Майданом и происходившими там бесчинствами.