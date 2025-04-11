Самолёт с конгрессменами США угодил в ЧП после падения вертолёта с семьёй топ-менеджера Siemens
Самолёт American Airlines ударился крылом о лайнер конгрессменов в аэропорту США
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Пассажирский самолёт чиркнул крылом об борт с членами Конгресса США, который проезжал по взлётно-посадочной полосе рядом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал MSNBC.
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«Когда мы ждали вылета на влзётно-посадочной полосе, другой самолёт врезался в наше крыло. К счастью, всё в порядке. Скоро мы возвращаемся в Нью-Йорк», — написала конгрессвумен Грейс Менг у себя в соцсети Х.
В самолётах Bombardier CRJ 900 и Embraer E175 на тот момент в общей сложности находилось более 150 человек, среди которых, кроме Менг, был ещё один конгрессмен Ник Лалота.
Это уже второе авиапроисшествие в США за последние сутки. Как сообщал Life.ru, вертолёт с тремя детьми на борту потерпел крушение в районе шоссе Вест-Сайд и Спринг-стрит. Судя по кадрам с момента крушения, судно начало рассыпаться на части в воздухе. В результате погиб руководитель испанского подразделения Siemens Августин Эскобар вместе с женой и детьми. Незадолго до трагедии семья успела сделать фото на фоне вертолёта.