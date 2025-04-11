Самолёт с конгрессменами США угодил в ЧП после падения вертолёта с семьёй топ-менеджера Siemens

Пассажирский самолёт чиркнул крылом об борт с членами Конгресса США, который проезжал по взлётно-посадочной полосе рядом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

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«Когда мы ждали вылета на влзётно-посадочной полосе, другой самолёт врезался в наше крыло. К счастью, всё в порядке. Скоро мы возвращаемся в Нью-Йорк», — написала конгрессвумен Грейс Менг у себя в соцсети Х.

В самолётах Bombardier CRJ 900 и Embraer E175 на тот момент в общей сложности находилось более 150 человек, среди которых, кроме Менг, был ещё один конгрессмен Ник Лалота.