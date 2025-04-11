Планы Великобритании по размещению военного контингента на Украине — это новая тактика игры против России, которую не удалось сломать на поле боя. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«То что останется от Украины – вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит, Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа... Это игра вдолгую, но они веками воюют против нас», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».