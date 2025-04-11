В Госдуме раскрыли тайный замысел Британии по размещению войск на Украине
Депутат Белик: Британия перешла к новой тактике игры вдолгую против России
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Планы Великобритании по размещению военного контингента на Украине — это новая тактика игры против России, которую не удалось сломать на поле боя. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
«То что останется от Украины – вооружить, а мотивации у местных нацистов и так с избытком. Значит, Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа... Это игра вдолгую, но они веками воюют против нас», — сказал парламентарий в беседе с РИА «Новости».
По его словам, так Лондон хочет вынудить Россию содержать крупную группировку на границе с Украиной, стремясь не допустить развитие РФ в условиях мирного времени. Также ЕС и Британия не откажутся от введения новых санкций.
Как сообщил Life.ru, в начале апреля в Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о возможной отправке войск на Украину. Делегацию Франции возглавил генерал Тьерри Буркхардт, а Великобритании — адмирал Энтони Радакин. Накануне издание The Telegraph, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в Лондоне обсуждают возможность отправить военных на Украину на срок до пяти лет.