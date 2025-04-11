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11 апреля, 09:38

Поклонники скандируют имя Паши Техника у храма Петра и Павла

Поклонники скандируют имя рэпера Паши Техника у храма Петра и Павла в Лефортово, где проходит прощание с ним. Корреспондент Life.ru снял видео с места событий.

Собравшиеся проститься с Пашей Техником поклонники скандируют имя артиста. Видео © Life.ru

Собравшихся внутрь пока не впускают. В ролике видно множество молодых людей с цветами в руках.

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Напомним, в Москве прощаются с Пашей Техником, траурная церемония проходит у храма Петра и Павла в Лефортово. Проводить исполнителя в последний путь приехало множество его поклонников — по нашим подсчётам там собралось свыше пятисот человек.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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