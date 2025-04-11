Поклонники скандируют имя Паши Техника у храма Петра и Павла
Поклонники скандируют имя рэпера Паши Техника у храма Петра и Павла в Лефортово, где проходит прощание с ним. Корреспондент Life.ru снял видео с места событий.
Собравшиеся проститься с Пашей Техником поклонники скандируют имя артиста. Видео © Life.ru
Собравшихся внутрь пока не впускают. В ролике видно множество молодых людей с цветами в руках.
Напомним, в Москве прощаются с Пашей Техником, траурная церемония проходит у храма Петра и Павла в Лефортово. Проводить исполнителя в последний путь приехало множество его поклонников — по нашим подсчётам там собралось свыше пятисот человек.
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Life.ru / Павел Баранов