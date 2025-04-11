У звезды «Эйфории» нашли «болезнь Стивена Хокинга»

Американскому актёру Эрику Дэйну, ставшему известным благодаря ролям в популярных сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Об этом сам артист рассказал в интервью журналу People.

«У меня диагностировали болезнь БАС. Я благодарен своей любящей семье за то, что она рядом со мной, когда мы переходим к следующей главе», — приводит его слова издание.

БАС — неизлечимое заболевание нервной системы, которым страдал физик Стивен Хокинг. Недуг постепенно приводит к параличу мышц, нарушению глотания и речи, лишая человека возможности двигаться самостоятельно. Несмотря на тяжёлый диагноз, 51-летний актёр намерен продолжить работу и вернуться к съёмкам в третьем сезоне «Эйфории», где он играет отца одного из главных героев.