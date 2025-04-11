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11 апреля, 11:09

У звезды «Эйфории» нашли «болезнь Стивена Хокинга»

People: Актёру Эрику Дэйну диагностировали боковой амиотрофический склероз

Американский актёр Эрик Дэйн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/realericdane

Американский актёр Эрик Дэйн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/realericdane

Американскому актёру Эрику Дэйну, ставшему известным благодаря ролям в популярных сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Об этом сам артист рассказал в интервью журналу People.

«У меня диагностировали болезнь БАС. Я благодарен своей любящей семье за то, что она рядом со мной, когда мы переходим к следующей главе»,приводит его слова издание.

БАС — неизлечимое заболевание нервной системы, которым страдал физик Стивен Хокинг. Недуг постепенно приводит к параличу мышц, нарушению глотания и речи, лишая человека возможности двигаться самостоятельно. Несмотря на тяжёлый диагноз, 51-летний актёр намерен продолжить работу и вернуться к съёмкам в третьем сезоне «Эйфории», где он играет отца одного из главных героев.

Фанаты и коллеги по цеху выражают поддержку актёру, чья карьера насчитывает более трёх десятилетий. Дэйн получил широкую известность благодаря роли доктора Марка Слоуна в «Анатомии страсти», а в последние годы запомнился зрителям как отец Нейта Джейкобса в нашумевшем сериале «Эйфория».

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Юрий Лысенко
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