У звезды «Эйфории» нашли «болезнь Стивена Хокинга»
People: Актёру Эрику Дэйну диагностировали боковой амиотрофический склероз
Американский актёр Эрик Дэйн. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/realericdane
Американскому актёру Эрику Дэйну, ставшему известным благодаря ролям в популярных сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Об этом сам артист рассказал в интервью журналу People.
«У меня диагностировали болезнь БАС. Я благодарен своей любящей семье за то, что она рядом со мной, когда мы переходим к следующей главе», — приводит его слова издание.
БАС — неизлечимое заболевание нервной системы, которым страдал физик Стивен Хокинг. Недуг постепенно приводит к параличу мышц, нарушению глотания и речи, лишая человека возможности двигаться самостоятельно. Несмотря на тяжёлый диагноз, 51-летний актёр намерен продолжить работу и вернуться к съёмкам в третьем сезоне «Эйфории», где он играет отца одного из главных героев.
Фанаты и коллеги по цеху выражают поддержку актёру, чья карьера насчитывает более трёх десятилетий. Дэйн получил широкую известность благодаря роли доктора Марка Слоуна в «Анатомии страсти», а в последние годы запомнился зрителям как отец Нейта Джейкобса в нашумевшем сериале «Эйфория».
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