Рядовой Дубина сжёг колонну бронетехники ВСУ и обратил в бегство «армию наступления» врага
МО: Рядовой Дубина сорвал наступление ВСУ, обратив противника в бегство
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Российский военнослужащий Виктор Дубина благодаря оперативной корректировке артиллерийского огня уничтожил колонну бронетехники ВСУ и сорвал контратаку украинских подразделений. Это позволило предотвратить потери среди личного состава Вооружённых сил России. О подвиге рядового рассказали в Министерстве обороны РФ.
«В ходе артиллерийского удара Виктор Дубина вместе с расчётом уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков», — доложили в ведомстве.
В Минобороны особо отметили вклад рядового Дубины и слаженность работы его расчёта. Благодаря действиям его команды были не только сохранены жизни российских бойцов, но и выполнена важная боевая задача.
Ранее российские военные сообщили о ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) гражданина Литвы Томаса Валентелиса. Боец 2003 года рождения воевал на стороне Украины. Свою погибель от рук российских военных нашёл и примкнувший к ВСУ комик Александр Чечун, известный по проектам «Лига смеха» и «Рассмеши комика».