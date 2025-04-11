Рядовой Дубина сжёг колонну бронетехники ВСУ и обратил в бегство «‎армию наступления» врага

Российский военнослужащий Виктор Дубина благодаря оперативной корректировке артиллерийского огня уничтожил колонну бронетехники ВСУ и сорвал контратаку украинских подразделений. Это позволило предотвратить потери среди личного состава Вооружённых сил России. О подвиге рядового рассказали в Министерстве обороны РФ.

«В ходе артиллерийского удара Виктор Дубина вместе с расчётом уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков», — доложили в ведомстве.