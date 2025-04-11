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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 11:25

Рядовой Дубина сжёг колонну бронетехники ВСУ и обратил в бегство «‎армию наступления» врага

МО: Рядовой Дубина сорвал наступление ВСУ, обратив противника в бегство

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российский военнослужащий Виктор Дубина благодаря оперативной корректировке артиллерийского огня уничтожил колонну бронетехники ВСУ и сорвал контратаку украинских подразделений. Это позволило предотвратить потери среди личного состава Вооружённых сил России. О подвиге рядового рассказали в Министерстве обороны РФ.

«В ходе артиллерийского удара Виктор Дубина вместе с расчётом уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков», — доложили в ведомстве.

В Минобороны особо отметили вклад рядового Дубины и слаженность работы его расчёта. Благодаря действиям его команды были не только сохранены жизни российских бойцов, но и выполнена важная боевая задача.

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Ольга Сливченко
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