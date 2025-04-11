Путин: Опыт СВО должен учитываться при подготовке военных моряков
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин отметил на совещании, посвящённом развитию Военно-морского флота России, что опыт, приобретённый в ходе специальной военной операции (СВО), необходимо учитывать при разработке программ подготовки российских военнослужащих-моряков.
«Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. В том числе с учетом опыта специальной военной операции», — указал глава государства.