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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 12:58

Путин: Опыт СВО должен учитываться при подготовке военных моряков

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин отметил на совещании, посвящённом развитию Военно-морского флота России, что опыт, приобретённый в ходе специальной военной операции (СВО), необходимо учитывать при разработке программ подготовки российских военнослужащих-моряков.

«Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий. В том числе с учетом опыта специальной военной операции», — указал глава государства.

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Напомним, сегодня Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития военно-морского флота России. Ранее он заявил, что морские стратегические ядерные силы РФ в полной мере оснащены современными образцами вооружения.

Александра Мышляева
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