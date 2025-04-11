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Регион
11 апреля, 13:06

Путин: На развитие ВМФ РФ предусмотрены 8,4 трлн рублей в ближайшие 10 лет

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Российское руководство планирует выделить 8,4 триллиона рублей на нужды Военно-морского флота в ближайшие 10 лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по развитию ВМФ.

«Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей <...> предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей», — сообщил российский лидер.

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Напомним, Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития ВМФ РФ в Петербурге. В ходе этого мероприятия он заявил, что морские стратегические ядерные силы страны полностью укомплектованы современными видами вооружений.

Юрий Лысенко
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