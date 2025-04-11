Путин рассказал о строительстве 49 кораблей ВМФ за последние пять лет
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране за пять лет построили 49 кораблей различных классов Военно-морского флота. Глава государства отметил, что в стране продолжается производство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев. Об этом он сказал на совещании по развитию ВМФ.
«На эти цели направлены значительные средства. За последние 5 лет построено 49 кораблей различных классов», — заявил российский лидер.
Судна производят «на российских верфях от Калининграда до Владивостока». Кроме того в России работают над созданием новейших проектов «Борей А» и «Ясень-М».
Напомним, что Владимир Путин проводит совещание в Санкт-Петербурге, посвящённое вопросам развития Военно-Морского Флота России. В ходе мероприятия он отметил, что морские стратегические ядерные силы страны полностью оснащены современными образцами вооружений. Глава государства также отметил, что сегодня в России при разработке программ подготовки военнослужащих-моряков важно учитывать опыт, приобретённый в ходе СВО.