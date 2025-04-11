Путин рассказал о строительстве 49 кораблей ВМФ за последние пять лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране за пять лет построили 49 кораблей различных классов Военно-морского флота. Глава государства отметил, что в стране продолжается производство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев. Об этом он сказал на совещании по развитию ВМФ.