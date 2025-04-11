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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
11 апреля, 13:25

Путин рассказал о строительстве 49 кораблей ВМФ за последние пять лет

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране за пять лет построили 49 кораблей различных классов Военно-морского флота. Глава государства отметил, что в стране продолжается производство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев. Об этом он сказал на совещании по развитию ВМФ.

«На эти цели направлены значительные средства. За последние 5 лет построено 49 кораблей различных классов», — заявил российский лидер.

Судна производят «на российских верфях от Калининграда до Владивостока». Кроме того в России работают над созданием новейших проектов «Борей А» и «Ясень-М».

Путин: На развитие ВМФ РФ предусмотрены 8,4 трлн рублей в ближайшие 10 лет
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Напомним, что Владимир Путин проводит совещание в Санкт-Петербурге, посвящённое вопросам развития Военно-Морского Флота России. В ходе мероприятия он отметил, что морские стратегические ядерные силы страны полностью оснащены современными образцами вооружений. Глава государства также отметил, что сегодня в России при разработке программ подготовки военнослужащих-моряков важно учитывать опыт, приобретённый в ходе СВО.

Наталья Афонина
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