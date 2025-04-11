В России начали серийное производство уникальных патронов с двумя пулями

В России начали производить уникальные патроны «Тандем», в которые будут помещаться две пули одновременно. Об этом сообщило ЗАО «Техкрим» из Ижевска у себя на сайте .

Предприятие изготавливает патроны, оружие и средства для самообороны. Судя по представленным фотографиям, в гильзу действительно будут закладывать две пули сразу. Их будут использовать для стрелкового оружия калибра 7,62х54R. Такое нововведение увеличит плотность огня, поскольку поражающих элементов станет вдвое больше. Автором новинки стал конструктор Тимофей Клюшник, который довёл до ума разработку советских времён.