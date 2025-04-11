В России начали серийное производство уникальных патронов с двумя пулями
Завод «Техкрим» в Ижевске наладил выпуск патронов с двумя пулями
«Тандем». Фото © «Техкрим»
В России начали производить уникальные патроны «Тандем», в которые будут помещаться две пули одновременно. Об этом сообщило ЗАО «Техкрим» из Ижевска у себя на сайте.
«Мы запустили в серийное производство патроны калибра 7,62х54R «Тандем». Пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочнённый сердечник», — сказано в сообщении завода.
Предприятие изготавливает патроны, оружие и средства для самообороны. Судя по представленным фотографиям, в гильзу действительно будут закладывать две пули сразу. Их будут использовать для стрелкового оружия калибра 7,62х54R. Такое нововведение увеличит плотность огня, поскольку поражающих элементов станет вдвое больше. Автором новинки стал конструктор Тимофей Клюшник, который довёл до ума разработку советских времён.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обладает самым мощным в мире оружием, о котором никто не имеет ни малейшего представления. По его словам, ни одно государство в мире не может похвастать ничем подобным. Впрочем, в Госдуме не верят в наличие у пугающего мир Трампа оружия мощнее «Кинжала» и «Орешника».