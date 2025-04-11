Постпред указал на маловероятное столкновение России со странами Запада
Постпред Ульянов: Прямое столкновение России с ЕС и НАТО маловероятно
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил вероятность военного столкновения между Россией и Западом. Он заявил, что такой конфликт скорее маловероятен, и нынешние возможности Запада не позволяют ему действовать в этом направлении.
«Мне кажется, что пока это всё-таки опасения. Сказать, что какое-то столкновение с Евросоюзом, даже не с НАТО, потому что американцы явно не настроены вступать в военную конфронтацию», — отметил Ульянов в беседе с телеканалом «Россия-24».
Дипломат подчеркнул, что европейские страны привыкли к комфортной жизни и им сложно представить себя в роли участников конфликта. Он также отметил, что если текущие настроения сохранятся, действия Европы, направленные на эскалацию, будут маловероятны.
«Вступать в столкновение с нами Евросоюзу совсем не с руки, у него для этого нет надлежащих возможностей, а главное — у них нет политической воли», — добавил Ульянов.
Ранее Life.ru сообщал о завершении встречи Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Она длилась 4,5 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не исключил, что после встречи может состояться новый телефонный разговор между Путиным и Дональдом Трампом.
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