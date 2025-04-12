На улицу с минералкой: Врач рассказала Life.ru, как легко справиться с похмельем

Похмелье — неприятное последствие бурных застолий, с которым сталкивался почти каждый. Врач-эндокринолог, врач-диетолог, к.м.н. «СМ-Клиники» Оксана Михалёва в беседе с Life.ru объяснила, что это состояние вызвано комплексом факторов: обезвоживанием, потерей электролитов и падением уровня сахара в крови.

Организм, пытаясь вывести токсины, теряет не только воду, но и важные минералы — натрий и калий, отсюда и характерные симптомы вроде слабости, сухости во рту и головной боли.

Поэтому, чтобы справиться с похмельем, в первую очередь, необходимы растворы для регидратации, которые можно купить в аптеке. В домашних условиях их можно заменить минеральной водой, рассолом, напитком с лимоном, нежирным кефиром или сывороткой. Оксана Михалёва Врач-эндокринолог, врач-диетолог, к.м.н. «СМ-Клиники»

Не менее важно восстановить уровень глюкозы — лёгкий углеводный перекус в виде бутерброда со сладким чаем поможет взбодриться. А если появился аппетит, можно перейти к более существенной, но лёгкой пище: бульону, овощному супу или отварному мясу.

При этом врач настоятельно советует избегать распространённых ошибок. Попытки «опохмелиться» лишь усугубят ситуацию, создавая дополнительную нагрузку на организм. Обезболивающие вроде парацетамола или аспирина тоже не выход — они могут серьёзно навредить печени и почкам, которые и так работают в усиленном режиме.

Особое внимание Михалёва уделяет важности свежего воздуха и полноценного отдыха. Неспешная прогулка поможет насытить организм кислородом и ускорить выведение токсинов, а сон в прохладном, хорошо проветриваемом помещении даст телу возможность полноценно восстановиться.

«Важно помнить: симптомы похмелья иногда маскируют серьёзные последствия злоупотребления алкоголем, включая инфаркт или инсульт. Если состояние не улучшается, лучше не откладывать и обратиться к врачу», — заключила специалист.