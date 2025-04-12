Овечкин рассказал, что Путин не звонил ему после рекорда

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью для шоу «Великая погоня» ответил на вопрос о реакции президента России на его историческое достижение в НХЛ. На вопрос, звонил ли ему Владимир Путин после установления рекорда, хоккеист ответил отрицательно.

Он также признался, что не задумывался о том, что мог бы сказать главе государства при личной встрече.

«Ну, пожму руку, скажу: «Спасибо за поздравление». А что там ещё говорить?» — заявил спортсмен.

Несмотря на отсутствие звонка, Владимир Путин направил официальное поздравление Александру Овечкину после установления хоккеистом исторического рекорда НХЛ. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил выдающиеся достижения российского спортсмена.