«Ты лучший, Саша»: «Ленинград» увековечил рекорд Александра Овечкина в новой песне

Группа «Ленинград» представила новый сингл под названием «Овечкин». Эта песня посвящена хоккеисту Александру Овечкину, который 6 апреля 2025 года забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив казавшийся неоспоримым рекорд Уэйна Гретцки. Основную вокальную партию исполнила Ксения Руденко, а Сергей Шнуров в финале называет фамилию спортсмена.