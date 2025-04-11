Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 18:14

«Ты лучший, Саша»: «Ленинград» увековечил рекорд Александра Овечкина в новой песне

«Ленинград» выпустил новую песню, посвящённую рекорду Александра Овечкина

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото © AP/TASS/Adam Hunger

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото © AP/TASS/Adam Hunger

Группа «Ленинград» представила новый сингл под названием «Овечкин». Эта песня посвящена хоккеисту Александру Овечкину, который 6 апреля 2025 года забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив казавшийся неоспоримым рекорд Уэйна Гретцки. Основную вокальную партию исполнила Ксения Руденко, а Сергей Шнуров в финале называет фамилию спортсмена.

«Ленинград» выпустил песню в честь Овечкина. Обложка © VK / Ленинград

«Ленинград» выпустил песню в честь Овечкина. Обложка © VK / Ленинград

«Овечкин теперь навечно! Ты в наших сердечках, ты просто лучший, Саша», — поётся в новинке.

«Гордость для всей России»: Министр спорта восхищён эпохальным рекордом Овечкина
«Гордость для всей России»: Министр спорта восхищён эпохальным рекордом Овечкина

Как сообщал Life.ru, 6 апреля Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу в НХЛ. Победным ударом он побил рекорд Уэйна Гретцки. Одним из первых, кто поздравил спортсмена, стал президент России Владимир Путин. Также американский лидер Дональд Трамп выразил своё восхищение достижением русского хоккеиста.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Шнуров (Шнур)
  • Александр Овечкин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar