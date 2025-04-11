«Ты лучший, Саша»: «Ленинград» увековечил рекорд Александра Овечкина в новой песне
«Ленинград» выпустил новую песню, посвящённую рекорду Александра Овечкина
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото © AP/TASS/Adam Hunger
Группа «Ленинград» представила новый сингл под названием «Овечкин». Эта песня посвящена хоккеисту Александру Овечкину, который 6 апреля 2025 года забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив казавшийся неоспоримым рекорд Уэйна Гретцки. Основную вокальную партию исполнила Ксения Руденко, а Сергей Шнуров в финале называет фамилию спортсмена.
«Ленинград» выпустил песню в честь Овечкина. Обложка © VK / Ленинград
«Овечкин теперь навечно! Ты в наших сердечках, ты просто лучший, Саша», — поётся в новинке.
Как сообщал Life.ru, 6 апреля Александр Овечкин забил свою 895-ю шайбу в НХЛ. Победным ударом он побил рекорд Уэйна Гретцки. Одним из первых, кто поздравил спортсмена, стал президент России Владимир Путин. Также американский лидер Дональд Трамп выразил своё восхищение достижением русского хоккеиста.