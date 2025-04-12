Синхронистки из Украины отказались фотографироваться с россиянками на Кубке мира
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Обложка © Федерация водных видов спорта России
На этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Египте украинские спортсменки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место в технической программе, отказались фотографироваться с россиянками Майей Дорошко и Татьяной Гайдай, которые стали победительницами.
Российский дуэт набрал 268,0551 балла, что обеспечило им первое место, в то время как украинские синхронистки завершили выступление с результатом 261,6125 балла. Церемония награждения прошла без традиционной совместной фотографии призёров.
Напомним, подобная манера поведения в последнее время стала традицией среди украинских спортсменов. В прошлом году представляющая Незалежную фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась жать руку спортсменке из РФ на ЧЕ-2024. Затем подобная ситуация повторилась в октябре 2024 года, когда игроки состава NaVi по киберспортивной дисциплине CS2 отказались от командного рукопожатия с россиянами из Virtus.Pro на IEM Rio 2024.