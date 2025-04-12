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12 апреля, 09:51

Синхронистки из Украины отказались фотографироваться с россиянками на Кубке мира

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Обложка © Федерация водных видов спорта России

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай. Обложка © Федерация водных видов спорта России

На этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Египте украинские спортсменки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место в технической программе, отказались фотографироваться с россиянками Майей Дорошко и Татьяной Гайдай, которые стали победительницами.

Российский дуэт набрал 268,0551 балла, что обеспечило им первое место, в то время как украинские синхронистки завершили выступление с результатом 261,6125 балла. Церемония награждения прошла без традиционной совместной фотографии призёров.

Украинский каратист отказался жать руку спортсмену из РФ на молодёжном турнире
Украинский каратист отказался жать руку спортсмену из РФ на молодёжном турнире

Напомним, подобная манера поведения в последнее время стала традицией среди украинских спортсменов. В прошлом году представляющая Незалежную фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась жать руку спортсменке из РФ на ЧЕ-2024. Затем подобная ситуация повторилась в октябре 2024 года, когда игроки состава NaVi по киберспортивной дисциплине CS2 отказались от командного рукопожатия с россиянами из Virtus.Pro на IEM Rio 2024.

Мария Любицкая
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