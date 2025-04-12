Синхронистки из Украины отказались фотографироваться с россиянками на Кубке мира

На этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Египте украинские спортсменки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина, занявшие второе место в технической программе, отказались фотографироваться с россиянками Майей Дорошко и Татьяной Гайдай, которые стали победительницами.