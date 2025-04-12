В Турции рассказали, почему переговоры Москвы и Вашингтона прошли в Стамбуле

Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз рассказал, почему очередные переговоры России и США прошли в Стамбуле. Слова политика приводит РИА «Новости».

«Турция стала центром мировой дипломатии в многополярном мире с целью достижения общих целей. Проблемы в Сирии, Ливии решаются через Турцию, посредством Турции. В этой связи переговоры делегаций РФ и США и выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным, процесс будет продолжен в Турции», — сказал он.

По словам Коркмаза, Анкара не только собирает всех у стола, но и выполняет функцию «голоса совести». Процессы в Турции основаны на справедливости и не преследует никаких личных целей.