В Турции рассказали, почему переговоры Москвы и Вашингтона прошли в Стамбуле
Правящая партия Турции: Переговоры России и США продолжатся в Стамбуле
Турция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romy.Estradha
Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз рассказал, почему очередные переговоры России и США прошли в Стамбуле. Слова политика приводит РИА «Новости».
«Турция стала центром мировой дипломатии в многополярном мире с целью достижения общих целей. Проблемы в Сирии, Ливии решаются через Турцию, посредством Турции. В этой связи переговоры делегаций РФ и США и выбор Стамбула в качестве площадки не является случайным, процесс будет продолжен в Турции», — сказал он.
По словам Коркмаза, Анкара не только собирает всех у стола, но и выполняет функцию «голоса совести». Процессы в Турции основаны на справедливости и не преследует никаких личных целей.
Ранее российский посол раскрыл, на чём настаивала Москва на переговорах в Стамбуле. Александр Дарчиев рассказал, что в ходе беседы Россия подчеркнула значимость возвращения своей дипломатической собственности, изъятой в США. Напомним, что встреча продолжались более пяти часов. Российскую делегацию возглавил посол в Вашингтоне Дарчиев, в то время как Штаты представляла заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Соната Коултер.