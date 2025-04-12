Врачи обозвали психичкой: Стали известны подробности трагической смерти учительницы в Сочи

Стали известны подробности трагической смерти 45-летней учительницы гимназии № 15 Елены Ш. За день до трагедии педагог предчувствовала что-то неладное и пошла в поликлинику. Врачи же посоветовали женщине обратиться к психиатру, сообщает kp.ru.

Историей в день смерти Елена поделилась с подругой и рассказала, что в медицинском учреждении вместо помощи ей объявили, что рабочий день врача окончен. Учительница пожаловалась на сильную отдышку и невозможность дышать, но ей ничем не помогли.

На следующий день женщина снова обратилась к врачу, но услышала из-за двери лишь слово «психичка». Она не стала возвращаться и конфликтовать с медиком, а ушла на работу. В школе состояние Елены ухудшилось, и у неё произошёл новый, более сильный приступ. Педагог упала прямо на глазах учеников и коллег. Ей экстренно начали оказывать первую помощь, и была вызвана скорая помощь. Приехавшая бригада не смогла спасти женщину. Предварительной причиной смерти стал инфаркт. У Елены осталось трое несовершеннолетних детей, они также учились в этой гимназии.