Россиянам рассказали, в каком случае оправдано брать новый кредит для погашения старого

Как показывает статистика, россияне чаще всего оформляют кредит на ремонт, покупку автомобиля и оплату отпуска. Однако другой популярной причиной оказалось рефинансирование, то есть погашение уже существующего потребительского кредита или ипотеки. Как на это смотрят эксперты: выгодно ли брать деньги в банке, если человек уже имеет финансовую нагрузку, с которой очевидно не справляется? Адвокат, вице-президент международного союза (содружества) адвокатов Ольга Власова в разговоре с Life.ru раскрыла всю подноготную этого метода погашения кредитов.

Рефинансирование: за и против

Как отметила эксперт, рефинансирование — один из доступных инструментов, который позволяет за короткий срок выплатить задолженность по уже имеющемуся кредиту или снизить ежемесячный платеж. Новый заём нередко удается оформить на более выгодных условиях, например, по ставке ниже или с меньшей переплатой, а полученные средства направить на полное или частичное погашение старого долга. Но так ли очевидна «рабочая схема», и в каких случаях решение «перезанять» может оказаться началом серьезных неприятностей?

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Действующее законодательство не ограничивает граждан в вопросе числа кредитов, пояснила Власова. Если потенциальный заемщик сможет доказать банку свою платежёспособность, он вправе оформить один, два, пять и более займов.

Однако к мыслям о получении второго кредита на покрытие старого чаще прибегают в случае финансовых сложностей: если по каким-то причинам (потеря работы, уменьшение заработной платы, болезнь и необходимость лечения, форс-мажор и пр.) гражданин не в состоянии выплачивать ежемесячные обязательства, он может решиться на перекредитование, думая, что подобным способом справится с временной сложностью. Но юристы и эксперты в области финансов связывают подобную идею с высокими рисками и в большинстве случаев считают невыгодной, указала специалист.

«Решившись на второй и последующий кредит с целью погашения предыдущего, у заёмщика появляется не одно обязательство, а два и более, что значительно увеличивает финансовую нагрузку. И если должник не справлялся с одним платежом, он, вероятнее всего, не сможет обслуживать несколько кредитов одновременно. Любое изменение финансовой устойчивости в таком случае серьёзно отразится на возможности выплатить все имеющиеся долги в срок и без санкций», — сказала собеседница Life.ru.

Если же рефинансирование существенно снижает ежемесячный платёж, что на первый взгляд выглядит как преимущество, общая переплата сильно увеличивается. Схема окажется «не рабочей» в случае, когда новый кредит позволяет уменьшить только проценты, не влияя на основной долг.

Опаснее всего, по мнению адвоката, выбор в пользу микрофинансовой организации. Микрозаймы отличаются высокой процентной ставкой, достигающей 1% в день, по сравнению с 10–20% в год, которые предлагают банки. Обратившись в подобную организацию «за помощью», гражданин рискует попасть в долговую яму, ведь в грядущем месяце придется внести платёж не только по основному кредиту, но и заплатить МФО, чьи высокие проценты способны быстро усугубить ситуацию.

Как погасить старый кредит: совет юриста

Новый кредит может быть оправдан, если полученные средства полностью покрывают старый долг и даже превышают его. Однако и в этом случае стоит уделить внимание деталям и тщательно проверить все условия нового договора.

Разрешить ситуацию можно и другим образом: написать заявление в банк с просьбой предоставить «кредитные каникулы» и отсрочить очередной платеж или прибегнуть к реструктуризации задолженности (изменению условий выплат) в связи с ухудшением материального положения.

Важно помнить: банк вправе отказать клиенту в рефинансировании. Наиболее частой причиной становится плохая кредитная история заемщика или чрезмерное увеличение кредитной нагрузки за счет ежемесячных выплат по новому договору. Прежде чем принять решение о перекредитовании эксперты рекомендуют детально изучить условия договора и просчитать долгосрочную перспективу, а лучше — получить консультацию опытного юриста.