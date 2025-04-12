«Где я пьян, скажите?»: Призывавшего убивать курян футболиста Алиева* задержали в Киеве

Бывшего футболиста сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева* задержали в Киеве. По данным издания «Страна.ua», он находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Спутница экс-спортсмена и вовсе влезла на капот полицейской машины.

Однако сам Алиев* отрицает, что был нетрезвым за рулём. В своих социальных сетях он заявил, что уже решил свои проблемы с полицией.

Александр Алиев* записал ролик на фоне новостей о задержании. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aliev_sasha8

«Где я пьян, скажите? Я там же нахожусь, на том же месте. Нормальный, адекватный. А чё вы решили, что я пьян? Всё со мной хорошо, мы разобрались», — сказал экс-футболист.

Напомним, что СК России завёл дело на Александра Алиева*, объявив его в розыск. Бывшего спортсмена подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Алиев* призывал ВСУ убивать жителей Курской области, где проживают его родители. При этом мать спортсмена заявила, что не поддерживает связь с сыном.