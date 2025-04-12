Ещё один борт с сидевшими в тюрьме Туниса россиянами приземлился в Москве
РИАН: Борт с тремя освобождёнными в Тунисе россиянами прибыл в Домодедово
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В столичном аэропорту Домодедово приземлился ещё один борт с сидевшими в тюрьме Туниса россиянами. В воздушную гавань прибыли трое граждан РФ, сообщает РИА «Новости».
Всего были освобождены одиннадцать россиян, задержанных в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в терроризме.
Ранее сегодня борт с пятью освобождёнными в Тунисе россиянами приземлился в Шереметьево. Напомним, что суд Туниса решил освободить 11 граждан России, которые находились под арестом с ноября прошлого года. Решение было принято после тщательного расследования. Следствие пришло к выводу о непричастности задержанных к преступлению.