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12 апреля, 17:43

Ещё один борт с сидевшими в тюрьме Туниса россиянами приземлился в Москве

РИАН: Борт с тремя освобождёнными в Тунисе россиянами прибыл в Домодедово

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В столичном аэропорту Домодедово приземлился ещё один борт с сидевшими в тюрьме Туниса россиянами. В воздушную гавань прибыли трое граждан РФ, сообщает РИА «Новости».

Всего были освобождены одиннадцать россиян, задержанных в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в терроризме.

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Виной всему картонка: Стала известна причина ареста российских туристов в Тунисе

Ранее сегодня борт с пятью освобождёнными в Тунисе россиянами приземлился в Шереметьево. Напомним, что суд Туниса решил освободить 11 граждан России, которые находились под арестом с ноября прошлого года. Решение было принято после тщательного расследования. Следствие пришло к выводу о непричастности задержанных к преступлению.

Алена Пенчугина
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