Ещё один борт с сидевшими в тюрьме Туниса россиянами приземлился в Москве

В столичном аэропорту Домодедово приземлился ещё один борт с сидевшими в тюрьме Туниса россиянами. В воздушную гавань прибыли трое граждан РФ, сообщает РИА «Новости».

Всего были освобождены одиннадцать россиян, задержанных в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в терроризме.