Виной всему картонка: Стала известна причина ареста российских туристов в Тунисе

Россиянин, освобождённый вместе с соотечественниками из тюрьмы в Тунисе, рассказал о причине их задержания. По его словам, у него и других туристов на окне вместо занавески была картонка. Это привлекло внимание местных жителей, что в итоге вызвало интерес со стороны правоохранительных органов.

«Мы ничего не нарушали, никаких законов… И потом уже нам сказали, в чём наше нарушение: у нас было окно без занавески и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — приводит его слова РИА «Новости».