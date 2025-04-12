Виной всему картонка: Стала известна причина ареста российских туристов в Тунисе
Россиянин рассказал, что его и других туристов арестовали в Тунисе из-за картонки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9
Россиянин, освобождённый вместе с соотечественниками из тюрьмы в Тунисе, рассказал о причине их задержания. По его словам, у него и других туристов на окне вместо занавески была картонка. Это привлекло внимание местных жителей, что в итоге вызвало интерес со стороны правоохранительных органов.
«Мы ничего не нарушали, никаких законов… И потом уже нам сказали, в чём наше нарушение: у нас было окно без занавески и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, что накануне суд Туниса принял решение освободить группу из 11 российских граждан, находившихся под арестом с ноября 2024 года по подозрению в террористической деятельности. Решение об освобождении было принято после тщательного расследования, в ходе которого следствие пришло к выводу о непричастности задержанных к преступлению. Сегодня, 12 апреля, борт с освобождёнными россиянами приземлился в Шереметьево.