Задержанные в Тунисе россияне рассказали, что им не предоставили переводчика и запугивали
РИАН: Власти Туниса не предоставили задержанным россиянам переводчика
Освобождённые в Тунисе россияне рассказали, что власти африканской страны не разъяснили им основания для ареста, не предоставили переводчика и ограничивали доступ к информации. По их словам, правоохранители запугивали, но не объясняли сути предъявляемых обвинений.
«Нас подозревали в причастности к терроризму, шпионажу. Самое интересное, что все документы на арабском, переводчика нет. Тебе не говорят даже, в чём тебя подозревают. Просто тебя припугивают, говорят: это что-то страшное», — передаёт слова россиян РИА «Новости».
Как заявили россияне, визит не предусматривал нарушения законов: жильё арендовали официально, уведомили полицию, документы оформили. До задержания, по их словам, претензий не высказывалось — даже после проверки техники и беседы с силовиками.
После ареста каждого из них содержали отдельно в пяти разных пенитенциарных учреждениях. Один из освобождённых рассказал, что за пять месяцев они почти не пересекались друг с другом — встречи порой происходили лишь в суде.
Напомним, что накануне суд Туниса принял решение освободить группу из 11 российских граждан, находившихся под арестом с ноября 2024 года по подозрению в террористической деятельности. Решение было принято после тщательного расследования. Следствие пришло к выводу о непричастности задержанных к преступлению. Сегодня два самолёта с гражданами РФ приземлились в Москве.
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