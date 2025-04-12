Задержанные в Тунисе россияне рассказали, что им не предоставили переводчика и запугивали

Освобождённые в Тунисе россияне рассказали, что власти африканской страны не разъяснили им основания для ареста, не предоставили переводчика и ограничивали доступ к информации. По их словам, правоохранители запугивали, но не объясняли сути предъявляемых обвинений.

«Нас подозревали в причастности к терроризму, шпионажу. Самое интересное, что все документы на арабском, переводчика нет. Тебе не говорят даже, в чём тебя подозревают. Просто тебя припугивают, говорят: это что-то страшное», — передаёт слова россиян РИА «Новости».

Как заявили россияне, визит не предусматривал нарушения законов: жильё арендовали официально, уведомили полицию, документы оформили. До задержания, по их словам, претензий не высказывалось — даже после проверки техники и беседы с силовиками.