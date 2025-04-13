Норвежская лыжница сожгла свой стартовый номер из-за маленьких призовых

Норвежская лыжница Астрид Слинд подожгла свой стартовый номер на гонке Петтера Нортуга. Спортсменка сделала это в знак протеста против снижения размера призовых в женских соревнованиях.

Норвежская лыжница Астрид Слинд подожгла свой стартовый номер на гонке Петтера Нортуга. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / astridoslind

Организаторы заявили призовой фонд гонки в размере 1 миллиона норвежских крон (около 82 тысяч евро). Победители среди мужчин и женщин должны были получить по 200 тысяч крон (свыше 16 тысяч евро).

Однако незадолго до старта организаторы объявили, что призовые женщинам выплачиваться не будут из-за недостаточного числа спортсменок. Затем они всё же решили выплатить деньги лучшим лыжницам, но при этом существенно урезали призовой фонд в женской части гонки — до 60 тысяч крон (порядка пяти тысяч евро), из которых 30 тысяч (около 2,5 тысячи евро) полагалось победительнице. Слинд возмутилась подобным отношением.

«Это не соответствует тому, что они обещали, они ещё и обвиняют в этом участников. Это просто ужасно! В 2025 году не должно быть такого, чтобы приходилось отстаивать такую идею. Я не собираюсь терпеть это!» — заявила лыжница в эфире TV2.

Спортсменка отметила, что готова участвовать в гонке и без призовых, но это нужно было обговорить сразу.