Мичков стал первым за 31 год игроком «Филадельфии» с 60 очками в дебютном сезоне

Матвей Мичков, российский нападающий «Филадельфии Флайерз», отметился результативной передачей во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» и достиг отметки в 60 очков. 20-летний россиянин стал первым за 31 год игроком «Филадельфии», кто смог достичь такого показателя в дебютном сезоне. Игра состоялась на домашнем льду «Флайерз».

Матч завершился победой «Филадельфии» в серии буллитов со счётом 4:3. Мичков ассистировал при первом взятии ворот соперника. В текущем сезоне на счету молодого форварда 24 заброшенные шайбы и 36 голевых передач в 77 играх. Он стал восьмым игроком «Филадельфии», которому удалось набрать 60 очков в дебютном сезоне в НХЛ. До Мичкова подобного успеха добивался швед Микаэль Ренберг в сезоне-1993/94, набрав 82 очка.

Защитник «Айлендерс» Энтони Деанджело сделал две результативные передачи в этом матче. В текущем сезоне он провёл 34 игры за петербургский СКА в КХЛ.