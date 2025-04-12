Мичков стал первым за 31 год игроком «Филадельфии» с 60 очками в дебютном сезоне
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Обложка © ТАСС / AP
Матвей Мичков, российский нападающий «Филадельфии Флайерз», отметился результативной передачей во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» и достиг отметки в 60 очков. 20-летний россиянин стал первым за 31 год игроком «Филадельфии», кто смог достичь такого показателя в дебютном сезоне. Игра состоялась на домашнем льду «Флайерз».
Матч завершился победой «Филадельфии» в серии буллитов со счётом 4:3. Мичков ассистировал при первом взятии ворот соперника. В текущем сезоне на счету молодого форварда 24 заброшенные шайбы и 36 голевых передач в 77 играх. Он стал восьмым игроком «Филадельфии», которому удалось набрать 60 очков в дебютном сезоне в НХЛ. До Мичкова подобного успеха добивался швед Микаэль Ренберг в сезоне-1993/94, набрав 82 очка.
Защитник «Айлендерс» Энтони Деанджело сделал две результативные передачи в этом матче. В текущем сезоне он провёл 34 игры за петербургский СКА в КХЛ.
«Филадельфия» занимает восьмое место в Столичном дивизионе с 75 очками после 79 матчей. «Айлендерс» располагаются на шестой строчке с 80 очками после 79 игр. Следующий матч «Филадельфия» проведёт 13 апреля в гостях против «Оттавы», а «островитяне» в тот же день встретятся на выезде с «Нью-Джерси».
А тем временем Александр Овечкин обошёл Уэйна Гретцки не только по количеству голов в НХЛ, но и по количеству матчей. В предыдущей игре против «Каролины Харрикейнз» российский нападающий провёл свой 1488-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, заняв 26-е место в списке рекордсменов лиги по количеству игр.