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13 апреля, 06:53

Китайский дипломат «заткнул за пояс» японских провокаторов

Sohu: Китайский дипломат сорвал аплодисменты, ответив на провокацию о Курилах

Япония претендует на Курилы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / galsand

Япония претендует на Курилы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / galsand

Корреспонденты японских СМИ обратились к китайскому дипломату Чжао Лицзяню с провокационным вопросом. Его ответ вызвал бурные аплодисменты у публики, сообщает издание Sohu.

Журналисты спросили у Лицзяня о принадлежности Курильских островов. Сначала он ответил, что это является личным делом Японии и России, а после заявил, что Китай полностью признаёт результаты Второй Мировой войны. Согласно этому, острова целиком принадлежат РФ. Зал начал активно аплодировать дипломату.

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Ранее Life.ru рассказывал, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба ужесточил притязания на Курильские острова. Политик заявил о принадлежности стране всех четырёх спорных с точки зрения Токио островов. Прежде Япония говорила о притязаниях только на два острова. Напомним, что Курилы стали территорией РФ по итогам Второй мировой войны, и этот вопрос не подлежит пересмотру. При этом мирный договор по окончании войны так и не подписали.

Николай Рюмин
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