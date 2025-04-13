«И то, и другое катастрофично»: Песков раскрыл причины игнорирования Киевом моратория на удары
Песков: Киев не хочет соблюдать мораторий или утратил контроль над ВСУ
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Киевские власти либо не хотят соблюдать предусмотренный мораторий на удары по энергетическим объектам, либо ВСУ уже не находятся под их полным контролем. Оба предположения катастрофичны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков — о нежелании киевского режима соблюдать мораторий на удары. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Чего стоит только временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — сказал Песков.
Он также уточнил, что всё больше стран обращают внимание на то, что Киев не соблюдает временный мораторий.
Напомним, что в середине марта президент РФ Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако украинская сторона в очередной раз показала своё нежелание достигать мира. В итоге ВСУ регулярно атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры.