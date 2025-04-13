«И то, и другое катастрофично»: Песков раскрыл причины игнорирования Киевом моратория на удары

Киевские власти либо не хотят соблюдать предусмотренный мораторий на удары по энергетическим объектам, либо ВСУ уже не находятся под их полным контролем. Оба предположения катастрофичны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков — о нежелании киевского режима соблюдать мораторий на удары. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Чего стоит только временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — сказал Песков.