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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 10:58

«И то, и другое катастрофично»: Песков раскрыл причины игнорирования Киевом моратория на удары

Песков: Киев не хочет соблюдать мораторий или утратил контроль над ВСУ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Киевские власти либо не хотят соблюдать предусмотренный мораторий на удары по энергетическим объектам, либо ВСУ уже не находятся под их полным контролем. Оба предположения катастрофичны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков — о нежелании киевского режима соблюдать мораторий на удары. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Чего стоит только временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — сказал Песков.

Он также уточнил, что всё больше стран обращают внимание на то, что Киев не соблюдает временный мораторий.

Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам
Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

Напомним, что в середине марта президент РФ Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако украинская сторона в очередной раз показала своё нежелание достигать мира. В итоге ВСУ регулярно атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры.

Мария Любицкая
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