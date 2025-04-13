«У меня нет дома»: SHAMAN раскрыл тайну о своей недвижимости в Москве

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что несмотря на свой многомиллионный доход не имеет недвижимости в России. Популярный исполнитель объяснил такое положение дел своими бесконечными гастрольными турами и постоянной занятостью.

Артист признался, что не видит необходимости в постоянном месте жительства в Москве, поскольку практически не бывает дома, предпочитая отели и съёмные квартиры во время редких визитов в столицу.

«У меня дома нет. Я пока в Москве наездами бываю, потому что в турах по большей части. То есть, я где угодно бываю, а в Москве считанные какие-то дни», — заявил исполнитель во время церемонии вручения премии «Шансон года».