«У меня нет дома»: SHAMAN раскрыл тайну о своей недвижимости в Москве
SHAMAN признался, что ему не нужна квартира в Москве из-за частых гастролей
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Обложка © Telegram / SHAMAN
Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что несмотря на свой многомиллионный доход не имеет недвижимости в России. Популярный исполнитель объяснил такое положение дел своими бесконечными гастрольными турами и постоянной занятостью.
Артист признался, что не видит необходимости в постоянном месте жительства в Москве, поскольку практически не бывает дома, предпочитая отели и съёмные квартиры во время редких визитов в столицу.
«У меня дома нет. Я пока в Москве наездами бываю, потому что в турах по большей части. То есть, я где угодно бываю, а в Москве считанные какие-то дни», — заявил исполнитель во время церемонии вручения премии «Шансон года».
Да и к тому же SHAMAN всегда может остановиться у своей возлюбленной Екатерины Мизулиной. Избранница готовит своему любимому не только курочку, но и завтраки. А после Дронов, который очень любит делать дела по дому своими руками, моет посуду, освобождая Мизулину от «бытовухи».