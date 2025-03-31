Певцу SHAMAN не разрешили выпускать водку под брендом «Я русский»

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, столкнулся с отказом в регистрации бренда «Я русский» для своей алкогольной продукции. Причиной отказа, согласно информации от Роспатента, стало опасение оскорбить чувства россиян.

Ведомство пояснило, что данное название может быть воспринято обществом как оскорбительное, так как оно создает ассоциации между национальностью и употреблением алкоголя. Регистрация таких наименований может противоречить общественным интересам.

Кроме того, Роспатент отметил, что название похоже на товарный знак «Русская водка», права на который принадлежат нескольким компаниям, включая завод «Кристалл» и «Русский стандарт».