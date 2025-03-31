Певцу SHAMAN не разрешили выпускать водку под брендом «Я русский»
Роспатент объяснил отказ SHAMAN в регистрации бренда «Я русский» на алкоголь
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN). Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, столкнулся с отказом в регистрации бренда «Я русский» для своей алкогольной продукции. Причиной отказа, согласно информации от Роспатента, стало опасение оскорбить чувства россиян.
Ведомство пояснило, что данное название может быть воспринято обществом как оскорбительное, так как оно создает ассоциации между национальностью и употреблением алкоголя. Регистрация таких наименований может противоречить общественным интересам.
Кроме того, Роспатент отметил, что название похоже на товарный знак «Русская водка», права на который принадлежат нескольким компаниям, включая завод «Кристалл» и «Русский стандарт».
Напомним, что SHAMAN подал заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) еще в октябре 2024 года. Первая заявка касалась производства алкогольных напитков, таких как водка, медовуха и виски. Вторая заявка охватывала косметические средства и товары для взрослых, включая шампуни, гели для волос и секс-игрушки.
После волны критики в Сети Ярослав Дронов объяснил своё решение, однако идея запатентовать эту фразу по-прежнему нравится не всем. К примеру, священник Павел Островский считает, что этими словами себя идентифицирует любой русский человек, потому их нельзя запатентовать и запретить использовать.