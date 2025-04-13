«Красавчик»: Шахматист Карякин похвалил Овечкина за аватарку с Путиным

Шахматист и член Совета Федерации Сергей Карякин похвалил хоккеиста Александра Овечкина за аватарку с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети. Он также заявил, что спортсмен сделал многое для укрепления дружбы между Москвой и Вашингтоном.

«Красавчик, что не убрал фотографию, молодец. Можно сказать без иронии, что Александр сделал для укрепления дружбы и сотрудничества между США и Россией очень многое», — заявил Карякин.