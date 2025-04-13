«Красавчик»: Шахматист Карякин похвалил Овечкина за аватарку с Путиным
Карякин назвал Овечкина «красавчиком» за фото с Путиным
Владимир Путин и Александр Овечкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aleksandrovechkinofficial
Шахматист и член Совета Федерации Сергей Карякин похвалил хоккеиста Александра Овечкина за аватарку с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети. Он также заявил, что спортсмен сделал многое для укрепления дружбы между Москвой и Вашингтоном.
«Красавчик, что не убрал фотографию, молодец. Можно сказать без иронии, что Александр сделал для укрепления дружбы и сотрудничества между США и Россией очень многое», — заявил Карякин.
Напомним, что 6 апреля Овечкину покорился «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу, опередив канадца. Во время своей речи после легендарного достижения Ови поблагодарил всех фанатов, отдельно отметив своих соотечественников.