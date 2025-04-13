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Регион
13 апреля, 15:31

«Красавчик»: Шахматист Карякин похвалил Овечкина за аватарку с Путиным

Карякин назвал Овечкина «красавчиком» за фото с Путиным

Владимир Путин и Александр Овечкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aleksandrovechkinofficial

Владимир Путин и Александр Овечкин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aleksandrovechkinofficial

Шахматист и член Совета Федерации Сергей Карякин похвалил хоккеиста Александра Овечкина за аватарку с президентом России Владимиром Путиным в социальной сети. Он также заявил, что спортсмен сделал многое для укрепления дружбы между Москвой и Вашингтоном.

«Красавчик, что не убрал фотографию, молодец. Можно сказать без иронии, что Александр сделал для укрепления дружбы и сотрудничества между США и Россией очень многое», — заявил Карякин.

Напомним, что 6 апреля Овечкину покорился «вечный» снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу, опередив канадца. Во время своей речи после легендарного достижения Ови поблагодарил всех фанатов, отдельно отметив своих соотечественников.

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Полина Никифорова
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