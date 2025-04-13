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Регион
13 апреля, 15:34
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«Без каких-либо условий»: Премьер Британии после удара ВС РФ по Сумам обратился к Путину

Стармер потребовал от России немедленного прекращения огня после удара по Сумам

Кир Стармер. Обложка © ТАСС / АР / Carl Court

Кир Стармер. Обложка © ТАСС / АР / Carl Court

После удара по скоплению Вооружённых сил Украины (ВСУ) в центре Сум премьер-министр Британии Кир Стармер потребовал от России немедленного прекращения огня. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Х.

«[Президент России Владимир] Путин теперь должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — написал премьер.

По словам Стармера, он был возмущён из-за удара в Сумской области. Политик заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский уже продемонстрировал свою приверженность миру.

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Напомним, что 13 апреля российские военные ударили по скоплению ВСУ в Сумах. В связи с этим главкома украинской армии Александра Сырского и командующего теробороной Игоря Плахута призвали избегать сбора военнослужащих для награждений, особенно в городах. Под удар попали солдаты из 117-й бригады ВСУ.

Алена Пенчугина
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