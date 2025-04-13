После удара по скоплению Вооружённых сил Украины (ВСУ) в центре Сум премьер-министр Британии Кир Стармер потребовал от России немедленного прекращения огня. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Х.

«[Президент России Владимир] Путин теперь должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий», — написал премьер.

По словам Стармера, он был возмущён из-за удара в Сумской области. Политик заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский уже продемонстрировал свою приверженность миру.