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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 19:26

Зеленского призвали перестать таскать детей на военные мероприятия

Политолог Марков: Украина должна перестать таскать детей на военные мероприятия

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Real_life_photo

Украина должна перестать таскать детей и гражданских людей на военные мероприятия. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«[Необходимо] призвать Зеленского и ВСУ перестать собирать на военные мероприятия детей и вообще гражданских людей», — написал Марков в своём телеграм-канале.

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Мэр Конотопа грозит «раскрыть правду» об ударе по Сумам, если местные власти не «встанут на колени»

Напомним, ранее сообщалось, что власти Украины провели награждение военных в Сумах и согнали на мероприятие гражданских, в том числе несовершеннолетних. ВС РФ ударили по скоплению ВСУ. Экс-депутат Рады назвал подразделение, попавшее под удар в Сумах.

Никита Никонов
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