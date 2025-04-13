Зеленского призвали перестать таскать детей на военные мероприятия
Политолог Марков: Украина должна перестать таскать детей на военные мероприятия
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Украина должна перестать таскать детей и гражданских людей на военные мероприятия. Об этом заявил политолог Сергей Марков.
«[Необходимо] призвать Зеленского и ВСУ перестать собирать на военные мероприятия детей и вообще гражданских людей», — написал Марков в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Украины провели награждение военных в Сумах и согнали на мероприятие гражданских, в том числе несовершеннолетних. ВС РФ ударили по скоплению ВСУ. Экс-депутат Рады назвал подразделение, попавшее под удар в Сумах.