Минобороны Турции уточнило информацию о переговорах РФ и Украины по Чёрному морю

Министерство обороны Турции уточнило сообщения о якобы встрече представителей России и Украины в Анкаре по безопасности движения судов в Чёрном море. Как сообщает агентство Anadolu, в переговорах примут участие представители иностранных государств, но каких именно — не говорится.

«Во встрече будут участвовать военные представители иностранных государств, планируется обсуждение морского аспекта военного планирования для поддержания мира в Чёрном море», — сказано в материале.

Переговоры состоятся 15-16 апреля в штабе командования военно-морских сил Турции. Будут обсуждаться «вопросы безопасности в Чёрном море в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной».