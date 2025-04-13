Минобороны Турции уточнило информацию о переговорах РФ и Украины по Чёрному морю
Anadolu: МО Турции уточнило информацию о переговорах РФ и Украины в Анкаре
Чёрное море. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii
Министерство обороны Турции уточнило сообщения о якобы встрече представителей России и Украины в Анкаре по безопасности движения судов в Чёрном море. Как сообщает агентство Anadolu, в переговорах примут участие представители иностранных государств, но каких именно — не говорится.
«Во встрече будут участвовать военные представители иностранных государств, планируется обсуждение морского аспекта военного планирования для поддержания мира в Чёрном море», — сказано в материале.
Переговоры состоятся 15-16 апреля в штабе командования военно-морских сил Турции. Будут обсуждаться «вопросы безопасности в Чёрном море в свете потенциального прекращения огня между РФ и Украиной».
Напомним, ранее турецкий телеканал CNN Türk со ссылкой на Минобороны страны сообщил, что встреча Москвы и Киева по Чёрному морю пройдёт в Анкаре 15-16 апреля. После этого украинский телеканал ТСН со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу опроверг данную информацию.