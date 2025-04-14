Россиянам назвали лучшие еврейские лайфхаки по экономии на пасхальном столе

Сразу после Пасхи скидки на куличи достигают 75%. Это говорит о том, что себестоимость товаров, выпуска этого кулича, намного меньше, отметил в разговоре с Life.ru финансовый консультант Александр Патешман. Эксперт отметил, что изготовить продукты для пасхального стола самим выйдет гораздо дешевле.

«Так как Пасха — семейный праздник, люди собираются за большим столом, я бы распределял подготовку между разными семьями. Одна семья готовит куличи, вторая семья красит яйца, третья семья делает пасху. Ты как бы распределяешь эту ответственность по всем, у тебя процесс удешевляется. Времени приготовить один кулич или десять куличей не в десять раз больше, а условно раза в два», — советует финконсультант.

По словам Патешмана, в таком случае дешевле выходит и закупка товаров, можно приобрести большую упаковку оптом, а всякие красители эксперт рекомендует заказывать на маркетплейсах. Также финконсультант напомнил, что в различных супермаркетах есть программы лояльности и можно выбрать любимые товары.

«Там можно выбрать до трёх любимых товаров, категорию можно менять каждую неделю. Муж выбирает себе товары подороже, лучше купить мясо пять килограмм со скидкой 20%, чем потом хлеба, который стоит 50 рублей, со скидкой 20%. Понятно, выгода в первом случае будет больше. Поэтому делаем две программы лояльности. Мы предполагаем, что они уже есть. Выбираем любимый товар: мясо, сыр, рыба. И вот самые дорогие позиции, и минус 20%, в том числе на товары по акции. А жена у себя делает яйца, творог и молоко для подготовки куличей. И там, и там минус 20% от товаров со скидкой», — рекомендует собеседник Life.ru.

Некоторые люди кроме куличей готовят на Пасху холодец. С ним, отметил Патешман, много мороки. Эксперт не советует покупать специальный набор для холодца. Лучше заранее, за 2–3 месяца, приобрести курицу, разделать её и заморозить для холодца.