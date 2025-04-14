Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 22:13

В МИД России указали на отсутствие контактов с Киевом по урегулированию конфликта

Замглавы МИД РФ Галузин: Россия не ведёт контактов с Украиной по урегулированию

Здание МИД РФ. Фото © Life.ru

Здание МИД РФ. Фото © Life.ru

Россия не ведёт контактов с Украиной по урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он отметил, что ответственность за ситуацию целиком лежит на Киеве.

«Таких контактов нет, и ответственность за это несем не мы, а полностью украинская сторона», — приводит слова замглавы внешнеполитического ведомства газета «Известия».

Замминистра отметил, что киевский режим на протяжении всего конфликта показывал свою недоговороспособность и полное отсутствие стремления к мирному разрешению. Это можно увидеть и сейчас, отметил Галузин, напомнив о ежедневных нарушениях договорённости о временном прекращении ударов по энергетическим объектам, которая была достигнута 18 марта на переговорах России и США. На словах киевское руководство согласилось соблюдать мораторий, а не деле постоянно нарушает его, подчеркнул замглавы дипведомства.

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Напомним, что в марте президент России Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако Киев в очередной раз показала своё нежелание достигать мира. В итоге ВСУ регулярно атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры.

Никита Никонов
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