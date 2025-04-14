Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 03:00

Американец сжёг дом губернатора Пенсильвании

В США арестовали поджигателя дома губернатора Пенсильвании

Губернатор Пенсильвании провёл пресс-конференцию на фоне своей обгоревшей резиденции. Фото © X / Governor Josh Shapiro

Губернатор Пенсильвании провёл пресс-конференцию на фоне своей обгоревшей резиденции. Фото © X / Governor Josh Shapiro

Полиция задержала мужчину по подозрению в поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Об этом глава штата сообщил на пресс-конференции, запись которой чиновник опубликовал у себя на странице в соцсети X.

Инцидент произошёл в Гаррисберге. По словам Шапиро, в результате поджога никто не пострадал, огонь был оперативно потушен. Задержанным оказался 38-летний Коди Балмер из Гаррисберга.

Губернатор Шапиро отметил, что подозреваемый, вероятно, перелез через забор, окружающий резиденцию, прежде чем совершить поджог. Мотив преступления остаётся неизвестным, но по словам губернатора, атака была «целенаправленной».

Как сообщает телеканал NBC10, Балмер арестован, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Убивший родителей ради покушения на Трампа молдавский подросток хотел бежать на Украину
Убивший родителей ради покушения на Трампа молдавский подросток хотел бежать на Украину

Ранее сообщалось, что ФБР задержало жителя Пенсильвании за угрозы убить президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска. Позже американские силовики задержали мужчину из Джорджии, который угрожал главе государства и руководителю нацразведки.

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar