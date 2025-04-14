Американец сжёг дом губернатора Пенсильвании

Полиция задержала мужчину по подозрению в поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Об этом глава штата сообщил на пресс-конференции, запись которой чиновник опубликовал у себя на странице в соцсети X.

Инцидент произошёл в Гаррисберге. По словам Шапиро, в результате поджога никто не пострадал, огонь был оперативно потушен. Задержанным оказался 38-летний Коди Балмер из Гаррисберга.

Губернатор Шапиро отметил, что подозреваемый, вероятно, перелез через забор, окружающий резиденцию, прежде чем совершить поджог. Мотив преступления остаётся неизвестным, но по словам губернатора, атака была «целенаправленной».