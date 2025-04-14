Американец сжёг дом губернатора Пенсильвании
В США арестовали поджигателя дома губернатора Пенсильвании
Губернатор Пенсильвании провёл пресс-конференцию на фоне своей обгоревшей резиденции. Фото © X / Governor Josh Shapiro
Полиция задержала мужчину по подозрению в поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Об этом глава штата сообщил на пресс-конференции, запись которой чиновник опубликовал у себя на странице в соцсети X.
Инцидент произошёл в Гаррисберге. По словам Шапиро, в результате поджога никто не пострадал, огонь был оперативно потушен. Задержанным оказался 38-летний Коди Балмер из Гаррисберга.
Губернатор Шапиро отметил, что подозреваемый, вероятно, перелез через забор, окружающий резиденцию, прежде чем совершить поджог. Мотив преступления остаётся неизвестным, но по словам губернатора, атака была «целенаправленной».
Как сообщает телеканал NBC10, Балмер арестован, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах и нападении при отягчающих обстоятельствах.