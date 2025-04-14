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Регион
14 апреля, 04:38

Пескову задали вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Песков переадресовал МО РФ вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, возможна ли демонстрация на параде Победы на Красной площади новейшего российского комплекса «Орешник». Представитель Кремля переадресовал вопрос в Министерство обороны РФ.

«Это у министерства обороны надо спрашивать», — приводит слова Пескова РИА «Новости».

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Напомним, что 21 ноября 2024 года российская армия впервые применила новейшую ракету «Орешник» в зоне специальной военной операции в ответ на удары украинских вооружённых сил по территории РФ с использованием дальнобойных ракет западного производства. Российской новинкой активно интересуются зарубежные специалисты.

Никита Никонов
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