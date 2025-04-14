Пескову задали вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, возможна ли демонстрация на параде Победы на Красной площади новейшего российского комплекса «Орешник». Представитель Кремля переадресовал вопрос в Министерство обороны РФ.

Напомним, что 21 ноября 2024 года российская армия впервые применила новейшую ракету «Орешник» в зоне специальной военной операции в ответ на удары украинских вооружённых сил по территории РФ с использованием дальнобойных ракет западного производства. Российской новинкой активно интересуются зарубежные специалисты.