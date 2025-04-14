Боец ВСУ «забил стрелку» полицейскому, который ударил его мать при захвате храма УПЦ

«Церковное побоище» на Украине набирает обороты. На этот раз в эпицентре событий оказался Николаевский храм УПЦ в селе Верхние Становцы Черновицкой области. Ещё несколько дней назад туда пожаловали правоохранительные органы и попытались силой взять под контроль территорию храма вместе со святынями, но тогда прихожанам удалось отстоять свою церковь. На минувших выходных захватчики нагрянули вновь.

Видео © Союз Православных Журналистов

«По указу Зеленского они избивают прихожан храма, в том числе женщин, используют огнестрельное оружие, дубинки, электрошокеры и слезоточивый газ», — прокомментировал в соцсетях депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Кроме того, завирусилось видео с избиением полицейскими одной из женщин. Позже выяснилось, что храм пыталась отстоять мать одного из военнослужащих ВСУ. Он вышел на связь в соцсетях и пообещал, что этого так не оставит.

«Герой, ты мне так готов сделать, как ты сделал моей маме? Я жду, когда ты мне напишешь. Или ты только с женщинами так можешь? Кто его знает — напишите мне», — написал в Facebook* Иван Михайлюк.

А ранее Союз православных журналистов сообщил, что в Киеве начались попытки захватить Ближние пещеры в лавре. Сотрудники полиции зашли в закрытые помещения монастыря. Комиссия при украинском Минкульте собирается вскрыть раки с мощами святых, якобы для того, чтобы взять образцы на экспертизу ДНК.