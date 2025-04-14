Отбивают опорники и занимают дороги: Стало известно об успехах ВС РФ в Запорожской области

Российские десантники наступают на позиции ВСУ и устанавливают контроль над дорогами, ведущими к Запорожью. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Десантники методично отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья», — говорится в сообщении.

В середине марта российские войска прорвали линию обороны в Запорожской области. Впоследствии подразделения группировки «Днепр» ВС РФ добились значительных успехов в продвижении в окрестностях Новоданиловки и Павловки. Одновременно с этим продолжаются бои за Степовое и ведется разведка в районе Каменского.