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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 11:00

Отбивают опорники и занимают дороги: Стало известно об успехах ВС РФ в Запорожской области

Минобороны: Российские десантники продолжают наступление на Запорожье

Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские десантники наступают на позиции ВСУ и устанавливают контроль над дорогами, ведущими к Запорожью. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Десантники методично отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья», — говорится в сообщении.

В середине марта российские войска прорвали линию обороны в Запорожской области. Впоследствии подразделения группировки «Днепр» ВС РФ добились значительных успехов в продвижении в окрестностях Новоданиловки и Павловки. Одновременно с этим продолжаются бои за Степовое и ведется разведка в районе Каменского.

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Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ восемь раз нарушили 30-дневное энергоперемирие. Предложение о перемирии с Киевом президент РФ Владимир Путин одобрил 18 марта. Он приказал российским бойцам немедленно прекратить удары по объектам противника. Однако же Киев с момента «перемирия» ни на сутки не прекращал атаковать российские энергообъекты.

Алиса Хуссаин
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