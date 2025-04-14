Отбивают опорники и занимают дороги: Стало известно об успехах ВС РФ в Запорожской области
Минобороны: Российские десантники продолжают наступление на Запорожье
Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские десантники наступают на позиции ВСУ и устанавливают контроль над дорогами, ведущими к Запорожью. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
«Десантники методично отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья», — говорится в сообщении.
В середине марта российские войска прорвали линию обороны в Запорожской области. Впоследствии подразделения группировки «Днепр» ВС РФ добились значительных успехов в продвижении в окрестностях Новоданиловки и Павловки. Одновременно с этим продолжаются бои за Степовое и ведется разведка в районе Каменского.
Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ восемь раз нарушили 30-дневное энергоперемирие. Предложение о перемирии с Киевом президент РФ Владимир Путин одобрил 18 марта. Он приказал российским бойцам немедленно прекратить удары по объектам противника. Однако же Киев с момента «перемирия» ни на сутки не прекращал атаковать российские энергообъекты.