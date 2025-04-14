Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 11:18

Песков заявил, что Кремль не ждёт моментальных результатов от контактов с США

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва и Вашингтон продолжают восстанавливать диалог, однако обсуждаемые вопросы являются весьма сложными, поэтому не стоит ожидать немедленных результатов. Речь об этом зашла во время общения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами в понедельник, 14 апреля.

«Обсуждаемые темы действительно очень сложные. Поэтому ожидать каких-либо мгновенных результатов было бы неуместно. Работа продолжается», — отметил представитель Кремля, комментируя итоги пятничного визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

«Всё очень хорошо»: Песков оценил прогресс в отношениях РФ и США
«Всё очень хорошо»: Песков оценил прогресс в отношениях РФ и США

Напомним, что на прошлой неделе в Петербург прилетал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в тот же день провёл встречу с ним. Позже представитель американской стороны увиделся с Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar