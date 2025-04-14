Песков заявил, что Кремль не ждёт моментальных результатов от контактов с США
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Москва и Вашингтон продолжают восстанавливать диалог, однако обсуждаемые вопросы являются весьма сложными, поэтому не стоит ожидать немедленных результатов. Речь об этом зашла во время общения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами в понедельник, 14 апреля.
«Обсуждаемые темы действительно очень сложные. Поэтому ожидать каких-либо мгновенных результатов было бы неуместно. Работа продолжается», — отметил представитель Кремля, комментируя итоги пятничного визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.
Напомним, что на прошлой неделе в Петербург прилетал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в тот же день провёл встречу с ним. Позже представитель американской стороны увиделся с Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа.