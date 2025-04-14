Обвинение просит 14 лет колонии для Шляфмана по делу о убийстве Талькова

Следствие установило, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» произошёл конфликт между Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Первоначально Тальков должен был выйти на сцену предпоследним, а Азиза – перед ним, однако Малахов настоял на изменении этого порядка. Это привело к драке, в ходе которой Шляфман выстрелил из револьвера в Малахова, но промахнулся и смертельно ранил Талькова. Шляфман скрылся в Израиле в 1992 году и был привлечен к суду заочно. В январе 2022 года ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Виновность Шляфмана была установлена благодаря фрагментам окровавленной рубашки.