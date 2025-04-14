Обвинение просит 14 лет колонии для Шляфмана по делу о убийстве Талькова
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Обвинение требует 14 лет колонии для концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана по делу об убийстве певца в 1991 году. Судебный процесс проходит заочно в Петроградском районном суде.
«В Петроградском районном суде завершились прения по делу Шляфмана. Обвинение просило назначить ему 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — информирует в понедельник пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Защита настаивала на оправдании Шляфмана, который обвиняется заочно в умышленном убийстве и покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах.
Следствие установило, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» произошёл конфликт между Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Первоначально Тальков должен был выйти на сцену предпоследним, а Азиза – перед ним, однако Малахов настоял на изменении этого порядка. Это привело к драке, в ходе которой Шляфман выстрелил из револьвера в Малахова, но промахнулся и смертельно ранил Талькова. Шляфман скрылся в Израиле в 1992 году и был привлечен к суду заочно. В январе 2022 года ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Виновность Шляфмана была установлена благодаря фрагментам окровавленной рубашки.