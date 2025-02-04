«Дал пинка бандиту»: Всплыли новые детали убийства Игоря Талькова

Игорь Тальков дал пинка охраннику певицы Азизы Игорю Малахову перед тем, как между ними произошёл конфликт. Об этом рассказал криминалист Михаил Игнатов порталу «Страсти», выразив мнение, что в этом случае произошла «спонтанная разборка».

«Бандит Игорь Малахов решил показать удаль, прыть и влияние над другими, решил запугать певца Талькова и заставить выполнить свои условия. Если бы Малахов подошёл и попросил выступить раньше Азизы, это могла бы быть другая реакция. Конечно, ему не понравилось. Тальков тоже горячо себя повёл. Малахов уже уходил, зачем певец дал ему пинка, я не знаю. Об этом говорят очевидцы, я слышал», — отметил криминалист.

После действий Талькова Малахов взбесился и накинулся на певца. Охранники артиста повалили мужчину, однако тот схватил револьвер и выстрелил. Криминалист уверен, что Талькова никто не хотел убивать. Произошло трагичное стечение обстоятельств. Причём Валерий Шляфман, которого обвинили в убийстве исполнителя, не имеет к этому никакого отношения, подчеркнул эксперт.