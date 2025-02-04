«Дал пинка бандиту»: Всплыли новые детали убийства Игоря Талькова
Криминалист Игнатов: Тальков дал пинка охраннику Азизы перед своим убийством
Игорь Тальков. Фото © Wikipedia
Игорь Тальков дал пинка охраннику певицы Азизы Игорю Малахову перед тем, как между ними произошёл конфликт. Об этом рассказал криминалист Михаил Игнатов порталу «Страсти», выразив мнение, что в этом случае произошла «спонтанная разборка».
«Бандит Игорь Малахов решил показать удаль, прыть и влияние над другими, решил запугать певца Талькова и заставить выполнить свои условия. Если бы Малахов подошёл и попросил выступить раньше Азизы, это могла бы быть другая реакция. Конечно, ему не понравилось. Тальков тоже горячо себя повёл. Малахов уже уходил, зачем певец дал ему пинка, я не знаю. Об этом говорят очевидцы, я слышал», — отметил криминалист.
После действий Талькова Малахов взбесился и накинулся на певца. Охранники артиста повалили мужчину, однако тот схватил револьвер и выстрелил. Криминалист уверен, что Талькова никто не хотел убивать. Произошло трагичное стечение обстоятельств. Причём Валерий Шляфман, которого обвинили в убийстве исполнителя, не имеет к этому никакого отношения, подчеркнул эксперт.
«Когда Игорь получил смертельное ранение, у Шляфмана оказался этот пистолет, который он куда-то бросил по горячности. На руках остались пороховые газы», — поделился подробностями этого запутанного дела Игнатов.
Напомним, Игоря Талькова застрелили 6 октября 1991 года в результате перестрелки во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. Основным подозреваемым стал коммерческий директор артиста Валерий Шляфман. По версии СК, за кулисами произошёл конфликт между Шляфманом и телохранителем певицы Азизы Игорем из-за порядка выступления: первоначально Тальков должен был выйти на сцену предпоследним, а Азиза – перед ним. Однако Малахов настоял на изменении этого порядка. Это привело к драке, в ходе которой Шляфман выстрелил из револьвера в Малахова, но промахнулся и смертельно ранил Талькова. Шляфман бежал в Израиль, ему заочно предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Эксперты нашли на его рубашке, которую он носил в роковой вечер, следы крови трёх разных групп, одна из которых могла принадлежать Талькову. Убийца до сих пор отрицает свою причастность к смерти певца.