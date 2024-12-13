Одна пуля – три раны: Судмедэксперты воссоздали картину последних мгновений жизни Игоря Талькова

В деле об убийстве Игоря Талькова появились новые подробности. На очередном заседании в Петроградском районном суде выступила судмедэксперт Нина Исакова, которая сохранила вырезы рубашки главного подозреваемого Валерия Шляфмана, пишет 78.ru.

«Очевидцем этого преступления я не была. Была осведомлена из новостей. Экспертизу рубашки Шляфмана проводила я. На ней находилось три группы крови», — заявила Исакова.

По её мнению, кровь на правом рукаве рубашки могла принадлежать убитому Талькову. Другое пятно, считает эксперт, от крови охранника певицы Азизы Игоря Малахова, с которым повздорил Шляфман в тот злополучный вечер.

В суд также явился врач петербургского бюро судмедэкспертов Владимир Исаков. В 90-е годы он занимал должность заведующего и курировал вскрытие музыканта. Он рассказал, что на теле Талькова были обнаружены огнестрельные ранения на ладони (сквозное) и в груди. Специалист предположил, что увечья были нанесены одной пулей. Исаков отметил, что после ранения исполнитель мог короткое время самостоятельно передвигаться и находился в сознании.