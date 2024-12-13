Одна пуля – три раны: Судмедэксперты воссоздали картину последних мгновений жизни Игоря Талькова
Судмедэксперт Исакова нашла 3 группы крови на рубашке вероятного убийцы Талькова
Игорь Тальков. Фото © Wikipedia
В деле об убийстве Игоря Талькова появились новые подробности. На очередном заседании в Петроградском районном суде выступила судмедэксперт Нина Исакова, которая сохранила вырезы рубашки главного подозреваемого Валерия Шляфмана, пишет 78.ru.
«Очевидцем этого преступления я не была. Была осведомлена из новостей. Экспертизу рубашки Шляфмана проводила я. На ней находилось три группы крови», — заявила Исакова.
По её мнению, кровь на правом рукаве рубашки могла принадлежать убитому Талькову. Другое пятно, считает эксперт, от крови охранника певицы Азизы Игоря Малахова, с которым повздорил Шляфман в тот злополучный вечер.
В суд также явился врач петербургского бюро судмедэкспертов Владимир Исаков. В 90-е годы он занимал должность заведующего и курировал вскрытие музыканта. Он рассказал, что на теле Талькова были обнаружены огнестрельные ранения на ладони (сквозное) и в груди. Специалист предположил, что увечья были нанесены одной пулей. Исаков отметил, что после ранения исполнитель мог короткое время самостоятельно передвигаться и находился в сознании.
Напомним, Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года во время перестрелки во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге. Главным подозреваемым стал коммерческий директор певца Валерий Шляфман. По версии Следкома, между ним и телохранителем Азизы Игорем Малаховым за кулисами произошёл конфликт из-за очерёдности выступлений: изначально Тальков должен был выступать предпоследним, а Азиза — перед ним. Однако Малахов потребовал изменить порядок выхода на сцену, что вызвало недовольство Талькова. В итоге возникла потасовка, в ходе которой Шляфман выстрелил в Малахова из револьвера, но промахнулся и попал в солнечное сплетение Талькова. Тот вскоре скончался. Шляфману заочно предъявили обвинение в убийстве исполнителя по неосторожности. Главный подозреваемый с 1992 года скрывается в Израиле, поэтому обеспечить его участие в судебном процессе невозможно. В октябре его допросили, но мужчина не признал свою вину, заявив, что стрелял вверх, а в Талькова не попал.