США ограничили РФ и ещё шести странам доступ к данным системы здравоохранения

Вашингтон ввёл ограничения к ряду данных системы здравоохранения. Они коснулись исследователей из России, Китая, Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы, Гонконга и Кубы. Это следует из официального заявления Национальных институтов здравоохранения США (NIH).

Доступ был заблокирован к сведениям об онкологических заболеваниях и психических расстройствах. Кроме того, Соединённые Штаты прекратили реализацию всех текущих научных проектов, в которых принимали участие учёные из перечисленных государств. Причины подобного решения не сообщались.