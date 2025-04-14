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14 апреля, 12:35

США ограничили РФ и ещё шести странам доступ к данным системы здравоохранения

США ограничили России доступ к ряду данных системы здравоохранения

Пробирка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Пробирка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Вашингтон ввёл ограничения к ряду данных системы здравоохранения. Они коснулись исследователей из России, Китая, Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы, Гонконга и Кубы. Это следует из официального заявления Национальных институтов здравоохранения США (NIH).

Доступ был заблокирован к сведениям об онкологических заболеваниях и психических расстройствах. Кроме того, Соединённые Штаты прекратили реализацию всех текущих научных проектов, в которых принимали участие учёные из перечисленных государств. Причины подобного решения не сообщались.

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Ранее в Кремле заявили, что в России ожидали продление президентом США Дональдом Трампом санкций. Москва не рассчитывала на смягчение позиции Вашингтона. Напомним, что хозяин Белого дома на год продлил режим ЧП в Штатах, ссылаясь на якобы вредоносные внешнеполитические действия РФ.

Алена Пенчугина
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