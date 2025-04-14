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14 апреля, 13:43

«Дерьмо случается»: Гонщик «Формулы-1» Сайнс был оштрафован из-за проблем с желудком

Испанский автогонщик Карлос Сайнс заплатит больше 2 млн рублей за опоздание

Карлос Сайнс. Обложка © ТАСС / ЕРА / JOEL CARRETT

Карлос Сайнс. Обложка © ТАСС / ЕРА / JOEL CARRETT

Испанский автогонщик «Формулы-1» Карлос Сайнс заплатит штраф в размере 20 тыс. фунтов стерлингов (больше 2 миллионов рублей) за опоздание на исполнение гимна во время Гран-При Японии. Об этом сообщает Racing News 365.

Спортсмен команды Williams опоздал всего на 5 секунд по уважительной причине — из-за расстройства желудка. Сайнс был вынужден посетить туалет, однако это не смягчило наказание. За него также вступился британец Джордж Расселл, но и это не помогло. Половина суммы штрафа будет аннулирована на 12 месяцев, если он не совершит такое же нарушение.

«Дерьмо случается», — сказал автогонщик на пресс-конференции в Бахрейне, критикуя решение FIA.

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Алена Пенчугина
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