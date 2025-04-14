Вторая ракетка Украины снялась с матча против Мирры Андреевой в Штутгарте
Украинка Костюк снялась с турнира в Германии перед матчем с Андреевой
Марта Костюк. Обложка © ТАСС / Louise Delmotte
Вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с турнира в Штутгарте, избежав таким образом матча против россиянки Мирры Андреевой. В соцсетях она пояснила, что не успела вылечить травму, которую получила во время матча Кубка Билли Джин Кинг.
«К сожалению, я не смогла вовремя залечить травму, полученную во время последнего матча Кубка Билли Джин Кинг, из-за чего я не смогу выступить в Штутгарте в этом году», — написала Костюк.
Соревнования в основной сетке турнира в Штутгарте стартовали в понедельник, 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет более 900 тысяч долларов США, что эквивалентно более чем 75 миллионам рублей.
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