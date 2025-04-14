Вторая ракетка Украины снялась с матча против Мирры Андреевой в Штутгарте

Вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с турнира в Штутгарте, избежав таким образом матча против россиянки Мирры Андреевой. В соцсетях она пояснила, что не успела вылечить травму, которую получила во время матча Кубка Билли Джин Кинг.

«К сожалению, я не смогла вовремя залечить травму, полученную во время последнего матча Кубка Билли Джин Кинг, из-за чего я не смогу выступить в Штутгарте в этом году», — написала Костюк.