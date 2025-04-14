Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 13:34

Вторая ракетка Украины снялась с матча против Мирры Андреевой в Штутгарте

Украинка Костюк снялась с турнира в Германии перед матчем с Андреевой

Марта Костюк. Обложка © ТАСС / Louise Delmotte

Марта Костюк. Обложка © ТАСС / Louise Delmotte

Вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с турнира в Штутгарте, избежав таким образом матча против россиянки Мирры Андреевой. В соцсетях она пояснила, что не успела вылечить травму, которую получила во время матча Кубка Билли Джин Кинг.

«К сожалению, я не смогла вовремя залечить травму, полученную во время последнего матча Кубка Билли Джин Кинг, из-за чего я не смогу выступить в Штутгарте в этом году», — написала Костюк.

Соревнования в основной сетке турнира в Штутгарте стартовали в понедельник, 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет более 900 тысяч долларов США, что эквивалентно более чем 75 миллионам рублей.

Русская звезда большого спорта! Как россиянка Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших теннисисток мира
Русская звезда большого спорта! Как россиянка Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших теннисисток мира

Ранее теннисистка Дарья Касаткина объявила о своём решении отказаться от спортивного гражданства России в пользу австралийского. Спортсменка заявила, что в там «по-настоящему чувствует себя как дома». Впрочем, в Федерации тенниса России не удивились решению Касаткиной.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Мирра Андреева
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar